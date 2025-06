Dit land is ziek period. Op kinderboerderij Otterspoor in Maarssenbroek is een pauw ONTHOOFD door twee jochies van 8 en 10 jaar oud. Niet zo'n grote pauw met van die lijpe veren, maar een 'baby-pauw'. Het kuiken zat nog in een ei waarop ma pauw aan het broeden was. De boys haalden het ei uit het nest, sloegen de schaal kapot en onthoofdden het kuiken. "De kinderboerderij roept ouders op om zich bij de politie te melden als ze meer weten over het incident of vermoeden dat hun kind erbij betrokken geweest is." Doodziek. Kabinet-Schoof doet niks.