Jan Terlouw is overleden. De gepromoveerd natuurkundige was in de jaren '70 en '80 politiek leider van D66 en zelfs korte tijd vicepremier. Hij werd daarvoor al bij een groot publiek bekend als kinderboekenschrijver, van onder meer Koning van Katoren (een nogal matig verhulde allegorie op allerlei indertijd actuele problemen, en dan met name 'het milieu) en Oorlogswinter (een absolute banger waar Martin Koolhoven een schitterende film van maakte). Na zijn actieve politieke carrière werd hij door DWDD als een soort wijze oude opa uit zijn landgoed gehaald om de actuele politieke ontwikkelingen te becommentariëren en dat was het, nou ja, toch niet helemaal. Terlouw is 93 jaar geworden en laat vier kinderen na.