Vanavond even een extra kaarsje branden voor de ons vandaag ontvallen Russische minister van Transport Roman Starovojt. Hoewel, minister, Starovojt was vanochtend al ontslagen door Vladimir Poetin, en nu komt het bericht dat hij volgens Russische persbureau Izvestiya zichzelf heeft doodgeschoten. Zijn ontslag zou te maken hebben met corruptieschandalen, en zoals u weet zijn ze daar in Rusland altijd heel erg streng mee, met corruptie, zodra er ook maar ergens de zweem van belangenverstrengeling omheen hangt is het direct uit het raam erm... eh, ontslag. En nu dus een plotselinge dood, het kan verkeren, misschien moet Vladimir Vladimirovitsj die bezuinigingen op hulplijn II3 nog eens heroverwegen. RIP voor de nabestaanden in ieder geval.