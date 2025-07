Bertus Arie van Rheenen, beter (nou, eigenlijk alleen) bekend als Chiel Montagne, is dood. De televisiepresentator, bekend uit de tijd dat de TROS nog een nieuw, rebels gezicht in de omroepwereld was, overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van COPD. Montagne begon ooit op de radio, tot bleek dat die majestueuze snor toch echt beter tot zijn recht komt op de televisie. Daar presenteerde hij jarenlang OP LOSSE GROEVEN (later Op Volle Toeren), een volks programma met volkse muziek voor volkse mensen. Vader Abraham, de Zangeres Zonder Naam, Henk Wijngaard. Het was allemaal bah bah smakeloos volgens de andere, ideologisch gedreven omroepen. Smakeloos zal het misschien ook wel zijn geweest, maar dat maakte het programma niet minder succesvol of bepalend voor de Nederlandse tv-geschiedenis. De grootste familie van Nederland heeft een opa verloren. Hij werd 80 jaar.