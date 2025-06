Onheilspellend NATUURNIEUWS mensen. We hebben GIEREN. Ja, van die enge doodvreters met een lange nek en een spanwijdte van 3 meter. Twee weken geleden werd al een groep vale gieren gespot in Drenthe, gisteren had PVV-natuurfotograaf Bert Kassing ineens een lammergier voor de lens. Die tweede komt normaal alleen voor in de Europese hooggebergten en op Corsica, maar zat nu te chillen op een of ander buurthuis in de Groningse wijk De Hunze. Al die nieuwe diersoorten, leuk en aardig, maar dat zo langzamerhand de GIEREN boven dit land cirkelen is natuurlijk het ultieme bewijs dat we met z'n allen op sterven na dood zijn. Bestuurlijke wanorde, stikstof, uitpuilende azc's, Yves Berendse: onze ondergang is nabij. Breek uw noodpakket aan, houd uw bejaarden vochtig en laat niet te veel kadavers slingeren.