Een welgemeend 'ach' voor de grondlegger van de Haagse BEATMUZIEK. George Kooymans, oprichter/gitarist/zanger van de Golden Earring, is dood. Daarmee sterft ook een beetje de rock 'n roll in Nederland, want dat bandje dat hij in 1961 met zijn buurjongen oprichtte was uiteindelijk, toch wel, de grootste band die we hier ooit hadden. Het ging al enkele jaren bergafwaarts met hem door de kloteziekte ALS. Die ziekte dwong hem 4 jaar geleden tot het stoppen met dat wat hij het liefst deed: muziek maken. Dat deed hij overigens niet alleen met de Earring. Kooymans vormde in zijn latere jaren het trio 'Vreemde Kostgangers' met 2 andere grootheden; Boudewijn de Groot en Henny Vrienten. Kooymans is nu die laatste achterna, heeft zijn 45 Miles afgelegd en staat wellicht nu ergens daarboven weer te jammen. Of niet, natuurlijk. Hij werd 77 jaar.