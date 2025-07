Sjezus hee. Derk Sauer dood. Als tiener smokkelde hij wapens voor de IRA, maar we kenden Sauer vooral als iemand met een lange loopbaan als journalist en ondernemer, de laatste jaren vooral als RUSLAND-KENNER op televisie. Sauer richtte begin jaren '90 aldaar de krant The Moscow Times op. Dat was voor Sauer en zijn familie erg gezellig, maar het journalistieke werk werd hem er definitief onmogelijk gemaakt na de Russische invasie in Oekraïne van 2022 Hij en zijn redactie vluchtten dan ook niet veel later naar Amsterdam. Vorige week maakte Het Parool bekend dat de columnist 'voor langere tijd afwezig' zou zijn vanwege betrokkenheid bij een ernstig bootongeluk in Griekenland. Hij laat 3 kinderen na.