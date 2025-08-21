achtergrond

TK LIVE - Tweeminutendebat Situatie Gaza

Gaan ze weer

Het is nog steeds reces, maar nu even niet. We hebben een ingelast debat over Gaza, waar nieuwe ontwikkelings zijn. De inval in Gaza Stad en het bouwen bouwen bouwen van een nieuwbouwwijk (3400 sociale kolonistenwoningen) op de Westelijke Jordaanoever. Wordt er eindelijk gebouwd, is de linkse oppositie boos! Verder maakt minister Veldkamp (NSC) van Buitenlandse Zaken kans op een Motie van Wantrouwen, en mogen we geen dadels meer kopen ofzo. Partijen vinden dat Nederland met nationale sancties tegen Israël moet komen, zoals een wapenembargo of een boycot van producten uit illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever vindt de NOS (NPO). Al denken de luisteraars van de KRO-NCRV (NPO) daar weer anders over.
Update: Debat begint om 16:15 uur
STREAM: hapert. Hier BACKUP

Bassie heeft nog wel verbinding

Tags: tweede kamer, gaza, debat , reces
@Pritt Stift | 21-08-25 | 16:00 | 356 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

