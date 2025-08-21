TK LIVE - Tweeminutendebat Situatie Gaza
Het is nog steeds reces, maar nu even niet. We hebben een ingelast debat over Gaza, waar nieuwe ontwikkelings zijn. De inval in Gaza Stad en het bouwen bouwen bouwen van een nieuwbouwwijk (3400 sociale kolonistenwoningen) op de Westelijke Jordaanoever. Wordt er eindelijk gebouwd, is de linkse oppositie boos! Verder maakt minister Veldkamp (NSC) van Buitenlandse Zaken kans op een Motie van Wantrouwen, en mogen we geen dadels meer kopen ofzo. Partijen vinden dat Nederland met nationale sancties tegen Israël moet komen, zoals een wapenembargo of een boycot van producten uit illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever vindt de NOS (NPO). Al denken de luisteraars van de KRO-NCRV (NPO) daar weer anders over.
Update: Debat begint om 16:15 uur
STREAM: hapert. Hier BACKUP
Bassie heeft nog wel verbinding
SP dient motie van wantrouwen in tegen minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp (NSC), samen met DENK en Partij voor de Dieren. #Gazadebat— Bas Paternotte (@baspaternotte) August 21, 2025
Op afstand bestuurbare wagentjes vol explosieven rijden blok voor blok door Gaza-stad om élk gebouw op te blazen en álle Palestijnen te verdrijven of doden.— Jan Paternotte (@jpaternotte) August 21, 2025
Kabinet, dóe iets. Sancties én wapenembargo.
Als het kabinet genocide wil laten gebeuren, is de politieke grens bereikt. pic.twitter.com/B64LFyozIW
