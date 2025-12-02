achtergrond

Kijken. Piers Morgan vs 20 'Woke liberals'

Geweldige tv

Surrounded is een werkelijk schitterend concept, waarbij één publieke denkmeneer of mevrouw tegenover 20 mensen zit die heul iets anders vinden. Mehdi Hasan tegenover een zwerm rechtsgekkies bijvoorbeeld, of nu, Piers Morgan versus een bonte verzameling progressievelingen. Stellingen: Masculinity has never been toxic, Woke ideology is anti-liberal and fascistic, Gender neutral pronouns are pointless, en Cancel culture is real and a serious threat to free-speech. Het maakt Morgan verder niet uit of hij Tucker Carlson voor lul zet of deze types, en dat pleit: ontzettend voor hem. Kijktip.

Tags: piers morgan, debat , je bent zelf een sociaal construct
@Schots, scheef | 01-12-25 | 20:00 | 80 reacties

Reaguursels

