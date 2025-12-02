Kijken. Piers Morgan vs 20 'Woke liberals'
Geweldige tv
Surrounded is een werkelijk schitterend concept, waarbij één publieke denkmeneer of mevrouw tegenover 20 mensen zit die heul iets anders vinden. Mehdi Hasan tegenover een zwerm rechtsgekkies bijvoorbeeld, of nu, Piers Morgan versus een bonte verzameling progressievelingen. Stellingen: Masculinity has never been toxic, Woke ideology is anti-liberal and fascistic, Gender neutral pronouns are pointless, en Cancel culture is real and a serious threat to free-speech. Het maakt Morgan verder niet uit of hij Tucker Carlson voor lul zet of deze types, en dat pleit: ontzettend voor hem. Kijktip.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
EINDELIJK. Het EenVandaag Verkiezingsdebat
Leuk! Een debat! Met allemaal politici!
LIVE. SBS-Debat met Geert, Henri, Dilan, Frans en NIET MET ROB
Belangrijkste vraag: is CINDY in da house?
LIVE - DEBAT over de val van het kabinet-Schoof
Het kabinet is dood, leve de campagne
LIVE. Het Grote Streep In Het Gazaanse Zand Debat
Tot hier, en eventueel verder
Breek. Jesse Klaver wint debat
Van: publieke intellectueel Eljero Elia