EN DE KLEINE PARTIJEN DAN???

NOU???

Kleine partijen, u kent ze wel. Dat zijn partijen, die klein zijn. Maar weet u, sommige partijen die waren eerst klein, maar daarna werden ze groot (en daarna vaak weer klein, maar dat is een ander verhaal). En de kleine partijen zijn boos, de echt kleine partijen dan, want ze mogen bij de NOS niet eens meedoen aan het Kleine Partijen Debat. Dat is dus geen Kleine Partijen Debat, maar meer een Best Kleine Maar Niet Heel Erg Kleine Partijen Debat. Daarom hebben de kleine partijen zelf maar iets bedacht, en dat kunt u hierboven zien, vanaf 19u15. Kijkt u toch liever naar de Best Kleine Maar Niet Heel Erg Kleine Partijen, dan moet u zo vanaf een uur of 19u00 op NPO 1 zijn. Tot die tijd filosoferen over de vraag: bestaan er in dit tijdsgewricht überhaupt nog wel kleine partijen?

@Ronaldo | 28-10-25 | 18:15 | 78 reacties

