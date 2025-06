Zijn we weer met HET VERVOLG van het debat in de Tweede Kamer over de val van Kabinet Schoof. We hebben Timmermans (PvdA), Wilders (PVV), Jetten (D66), Dassen (Volt), Bontenbal (CDA) en Van Baarle (Denk) gehad en gaan door met de rest. Beknopte samenvatting van de inhoud tot nu toe: 'Weg met Wilders', 'Wilders loopt weg', 'Wilders laf', 'het echte verhaal wordt niet verteld' (Baudet is er ook, red), 'NSC is een ramp', 'VVD is hoofdschuldige', 'Wilders pleegt genocide' en 'Wilders praat lulkoek'. Kortom, een constructief en gemoedelijk debat. We gaan doorrrr.

Update 13.04 - Yesilgöz aan de beurt. 'Geert Wilders laat Nederland in de steek', wil door met de kabinetsplannen nu er een rechtse meerderheid is.

Update 13.10 - Het aanvallen van de VVD is begonnen, vuurwerk! Jammer dat het vuurwerk begint met fonteintje Dassen. Yesilgöz laat zich nog niet verleiden tot uitsluiting van de PVV.