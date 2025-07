Fantastisch! De Kamer terug van Reces (historische voorbeelden). En jawel, het staat gewoon op de rol van TweedeKamer PUNT ANAL. De Kamer komt terug van Reces om te stemmen/beslisson voor de staatssteun voor een botenbouwert. Van 14:00 uur tot 14:10 uur. Wat een toewijding ook! Zo'n beetje iedere garnalenkotter in Nederland wordt GESLOOPT, maar omdat het hier om defensie-scheepjes gaat MAG ER GELD BIJ. En dat mag alleen met oordeel kamer vermitstenzij er 76 leden aanwezig zijn. Daarna allemaal weer met de privé-jet annex dienstwagen terug naar het zwembad! LIVESTREAM

UPDATE: Record! Ze waren in TWEE MINUTEN klaar. Had in 1 gekund, als Jimmy Dijk (SP) niet zo zat te zaniken