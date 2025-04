Dit hadden we gisteren even gemist omdat er in Amsterdam een auto, een man, een koran en een vlag van Israël (in die volgorde) in de fik vlogen, maar in Den Haag is een groepje echte Friezen geweigerd door de beveiliging (geen stempelmachine) van de Tweede Kamer omdat ze een speldje met een pompeblêd op hadden. Een verschrikkelijke schending van de vrijheid van spelduiting natuurlijk. Als je al niet eens meer mag laten zien dat je voor SC Heerenveen bent, is dit onze Tweede Kamer dan nog wel? Gaat de Tweede Kamer dan ook hakenkruizen verbieden? Mag je niet eens meer poedeltjenaakt naar Vak K rennen, een drol leggen op het spreekgestoelte en daarna roepen dat alle Limburgers tegen de muur gezet moeten worden? Mag je geen molotovcocktails door de fractiekamers van BBB smijten? Gaan ze alle nunchucks afpakken? Mag je je bloedeigen vrouw niet eens meer door laten sauzen door een paar beveiligers? Kom op zeg. Wat een land zijn we aan het worden mensen. Filmpje van NSC-Kamerlid Aant Jelle Soepboer (bekend van: Aant Jelle Soepboer) in onbegrijpelijke taal maar gelukkig met ondertiteling hierboven.

UPDATE: Het was een misverstand!