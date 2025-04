Edwin Wagensveld (Pegida) is weer bezig mensen! Nadat hij eerder vandaag nog werd veroordeeld tot een taakstraf van 20 uur en een week voorwaardelijke cel (vreemde zaak), is hij naar de hoofdstad getogen om dat te vieren een Koran in de hens te zetten. Volgens fotokenner Bob van Keulen is de gemaskerde vlagverbrander ook aanwezig onder demonstranten die amok maken met de politie. Dit topic wordt geüpdatete.

Update 18:29 Edwin Wagensveld (en zijn Koran) is aangekomen bij de Stopera.

Update 18:44 Ja hoor: Koran staat in de fik (foto hieronder).

Update 18:55 Wagensveld zegt Amsterdam ertoe gedwongen te hebben niet met twee maten te meten vandaag.

Update 19:04 Dat was het dan alweer! Koranverbranding geslaagd, Pegida alweer weg, plein vrijgegeven en tegendemonstranten halen verhaal bij pliesie A'dam.

Update 19:22 Tegendemonstranten worden Palestinademonstranten en verbanden nu zelf de Israëlische vlag (wat we eerder deze week natuurlijk ook al zagen). Lekker puh, Netanyahu!