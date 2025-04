Ja ja ja Edwin Wagensveld is een malle gast maar wat zijn we hier nu weer voor precedent aan het scheppen meneer/mevrouw de politierechter? Wagensveld krijgt een taakstraf van 20 uur plus een week voorwaardelijke cel voor dit gehuppel, iets wat hep gestaan op Facebook en het doen van de uitspraak "Marcouh is geen bestuurder is een echte Islamist" (sic). Dat laatste is misschien niet lief, en inderdaad beledigend, maar wat schrijft de rechtbank in een persbericht? "Door de burgemeester – die verbinden als kerntaak heeft – uit te maken voor Islamist splijt de Pegida-voorman ook waar verbinding nodig is om te kunnen samenleven."

Ja ho wacht ho hee. Als er nou iets de samenleving splijt dan zijn het wel dit soort gerechtelijke uitspraken. Er zijn namelijk (hopen wij) heel veel mensen die vinden dat je in een vrije samenleving over een bestuurder moet kunnen zeggen dat die geen bestuurder is maar een islamist, zeker als die bestuurder je net een gebiedsverbod heeft opgelegd. Dat is niet verbindend, maar als je alleen maar dingen mag zeggen die verbindend zijn dan is Nederland over een paar jaar veranderd in één grote aflevering van Koffietijd waar de hapjes worden geserveerd door islamisten die je niet mag beledigen en aan Hamas gelieerde komma-organisaties. Kom op zeg. En dan ook eisen dat Wagensveld 500 euro overmaakt om het leed voor de moslimgemeenschap (die zelf reageerde door Wagensveld klappen te verkopen) te compenseren. Hoe vinden we zelf dat het gaat, togadragers?