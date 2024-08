Het zal wel de wet zijn, maar dan is de wet dus verkeerd. Edwin Wagensveld, die, dat je moet je er altijd even bij zeggen blijkbaar, terwijl het totaal het punt niet is, juist niet zelfs, een enorme pannenkoek is, is ook in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het beledigen van moslims. In tegenstelling tot in eerste aanleg is de straf voorwaardelijk, wat betekent dat Wagensveld niet hoeft te prikken als hij zich de komende twee jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit (kleine kans, lol).

Het draait allemaal om een demonstratie op 23 januari 2023, waar Wagensveld onder meer het volgende zei over de koran: "Fascistisch boek. Het is net zo erg als de Mein Kampf. De aanhangers volgen dezelfde ideologie als Hitler. En iedereen weet waar dat toe geleid heeft in ons land." Het arrest gaat verder: "Terwijl de verdachte deze uitlatingen deed, heeft hij een exemplaar van de Koran verscheurd, is hij op de uitgescheurde pagina’s van de Koran gaan staan en heeft hij geroepen “daarop nog even te dansen ook”.

Geen toonbeeld van verfijnde smaak, dat is sowieso niet bepaalds Wagensvelds stijl, maar toch. Wat zegt het Hof? "Het hof is van oordeel dat voor uitlatingen zoals door de verdachte gedaan, geen plaats is in onze maatschappij waarin vrijheid van geloof en gelijkheid tot de belangrijkste kernwaarden behoren." Alsof je nergens meer een koran kunt krijgen omdat Edwin Wagensveld er een heeft verscheurd, alsof je de moskee niet meer in komt omdat Edwin Wagensveld heeft gezegd dat moslims hem doen denken aan Hitler en alsof het een gezonde situatie is als rechters gaan bepalen of er wel of geen plaats is voor het uiten van bepaalde (al dan niet afkeurenswaardige) opvattingen.

Wat de rechtbank niet lijkt te hebben meegewogen, is dat we in een wereld leven waarin de Nederlandse ambassade door de Turkse regering op het matje werd geroepen na deze actie van Wagensveld. Dat we in een wereld leven waarin miljoenen mensen door islamitische regimes tot onvrijheid worden gedwongen. Dat we in een wereld leven waarin je toch mag hopen dat je in de landen die wél vrij zijn, dingen mag zeggen over die bepaald niet gezellige godsdienst die ander mensen beledigend vinden. En dat we door dit vonnis dus leven in een wereld leven waarin de intimidatie door het Turkse tuig van onze ambassadeurs wordt gelegitimeerd door een uitspraak van onze eigen rechters.

SAD.

HELE UITSPRAAK: Daarrrr