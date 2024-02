EenVandaag, bovenop het nieuws, namelijk een vrouw die iets op LinkedIn post. Ze zag Edwin Wagensveld én zijn politiebeveiliging de grond in getrapt en met stenen bekogeld worden door een islamitische menigte in Arnhem en dacht: laat ik het eens voor de moslims opnemen, díé hebben het pas moeilijk. Het NOS-reflex, zou dat moeten heten op faculteiten daadwerkelijke sociale wetenschap.

Maar goed, weet je waar we dus precies geen zin in hebben. Janine vragen wat ze dan bijvoorbeeld denkt van deze 26 koranversen over het islamitische gebod ongelovigen te bestrijden, veroveren en terroriseren. Of deze 10 koranverzen over vrouwen over het toestaan van 'seks' met vrouwelijke gevangenen tijdens/na oorlog, het toestaan uw vrouw te slaan, het toestaan van huwelijk met pre-puberale meisjes, dat een vrouwelijke getuigenis in de rechtbank slechts half zo zwaar weegt als die van een man en meer van zulks.

Janine heeft namelijk "de beschikking tot een EHBI team (eerste hulp bij Islam interpretaties). Drie professionals die mij helpen bij het interpreteren van de Koran." Niet te verwarren met de Eerste Hulp bij Bataclan of die andere 31.221 aanslagen t/m april 2019, alwaar bijvoorbeeld koranvers 3:151 - "We will cast terror into the hearts of those who disbelieve" en koranvers 8:12 "so strike them upon the necks and strike from them every fingertip." - eens even goed gepraktiseerd werd; het is immers het "onveranderlijke en letterlijke woord van god".

Maar weet je, we kijken nog eens naar die 10.000 eensgezinde islamitische engnekken in de Jaarbeurs vorige maand - "The unbelievers are watching this" -, die Hamas-vlaggen in Den Haag en die islamitische menigte die in Rotterdam met geweld afdwong dat ze zelf die islamitische lichamen uit dat 'mogelijke' islamitische drugslab mochten halen [hoi Gangsterislam].

En schakelen dan over naar duiding door 's lands twee meest objectieve professoren: dr. Maurits Berger [leerstoel betaald door Sultanaat Oman, adviseur European Commission Coordinator Combating Anti-Muslim Hatred] en dr. Martijn 'Kromzwaard' de Koning.

Bedankt voor het leerzame artikel, EenVandaag-redacteur Mounia Beztati!