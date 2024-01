Zo hey, een interview van zo'n vijfduizend woorden afgelopen weekend met de Frontex-chef in de Welt am Sonntag. En het sleutelcitaat is toch wel dit:

"Voor de duidelijkheid: niets kan mensen ervan weerhouden een grens over te steken, geen muur, geen hekwerk, geen zee, geen rivier. (...) Soms wordt er gedaan alsof je simpelweg een dop op de fles kunt draaien en dat immigratie daarmee gestopt wordt. Maar dat is een misvatting. (...) Al die praat over 'mensen tegenhouden' en 'grenzen sluiten' kan niet altijd ons narratief zijn. (...) Mijn taak ik het creëeren van een balans tussen effectief grensbeleid en voldoen aan fundamentele rechten. (...) Er is veel wensdenken en overdreven woordkeuze. (...) Er moet een einde komen aan de oppervlakkige preoccupatie met dit thema, aan het alarmisme. (...) Immigratie is een realiteit."

Vervolgens parafraseert - dit is dus technisch gezien geen letterlijk citaat - Welt am Sonntag zonder dubbele of enkele aanhalingstekens Leijtens' nieuwe beleidsplan: "De richting is: meer menselijkheid, minder angst voor vreemden, minder vooroordelen."

Kortom, wat iedereen al aan zag komen. Europa's eerste eigen staande, geüniformeerde grenspolitiekorps van 10.000 neuzen wordt een Europees D66-flyerteam.