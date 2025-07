Er zijn nog altijd mensen die denken dat Nederland bedoeld is om in te wonen. Het is niet vol maar wel druk, en het aanbod aan woningen in de vrije sector (het segment boven sociale en middenhuur t/m 1185 euro) was volgens woningplatform Pararius afgelopen kwartaal maar liefst 36% lager dan het jaar daarvoor. De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg in een jaar met 7,9% tot 20,06 euro en de gemiddelde huurprijs steeg daarmee tot €1830 per maand. Landelijk (!) gemiddelde hè, niet het Amsterdamse - dat ligt op €2238.

Bovenop deze drukkoker komt dan ook nog eens de sinds 1 juli 2024 ingevoerde Wet betaalbare huur die verhuren veel minder rendabel maakt en het uitzetten van huurders bovendien veel moeilijker maakt. Dat leidt ertoe dat veel verhuurders hun woning eigenlijk willen verkopen, maar de huidige huurders er niet uit krijgen, wat een sterke toename in conflicten tussen beide veroorzaakt.

"Achmea Rechtsbijstand kreeg in het eerste half jaar van 2025 ongeveer 2700 meldingen van geschillen tussen huurders en verhuurders. Dat is een stijging van bijna 30% ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren. (...) Volgens Jongenelen betreft het vooral particuliere verhuurders die huurovereenkomsten proberen te beëindigen. „Hierdoor ontstaan regelmatig conflicten met huurders die zich beroepen op huurbescherming. De huurder heeft dan bijvoorbeeld een brief gekregen van een verhuurder die eenzijdig de huur probeert te beëindigen.”"

En meer dan eens wordt het dus nog lelijker dan het al was: "Verhuurders gaan heel ver om het pand leeg te maken, zegt Ten Broeke van de Woonbond. „Het gaat soms om ernstige dreigementen. ’Ik stuur mijn vrienden op je af’, krijgt een huurder dan te horen. Of er is achterstallig onderhoud waar dan niets meer aan wordt gedaan. Op een gegeven moment kiest een huurder dan eieren voor zijn geld.”"

Druk hè?