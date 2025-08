We slaken een zucht van verlichting hoor. Even dachten we dat terreurbeweging IS weer de kop opsteekt in dat zwaar aan chaos onderhevige Syrië, maar dat blijkt helemaal niet het geval! IS beleeft zijn heropleving gelukkig op de plek waar louter zeer beïnvloedbare kinderen actief zijn: TikTok. De Telegraaf schrijft over aan de moderne tijd aangepaste methodes van IS om kinderen middels sociale media te ronselen voor een soort TikTok-kalifaat. Zeven jongens van 14 tot 17 jaar staan vandaag zelfs voor de rechter omdat ze op de filmpjes-app opriepen tot aanslagen uit naam van IS. Toch gaat het niet alleen om beïnvloeding door de radicale islam, ook extreemrechts is van de partij met een platform als The Base (vooral actief in de VS). De NCTV laat over beide stromingen weten: "Meestal gaat het om jongens die op zoek zijn naar een identiteit en betekenisgeving in hun leven". En we weten natuurlijk sinds Marinus van der Lubbe wat betekenisgeving waard kan zijn.

Nou is deze tikkende tijdbom (TikTak) vooral een zaak voor veiligheidsdiensten AIVD en NCTV, maar als we zien dat Syrische influencers - zoals die ene, toevallig even terug in Syrië om Druzen te vermoorden en die andere, status onbekend, die zijn ideeën graag kwijt wil - hier kennelijk ongestoord het vlammetje bij andere licht ontvlambare lui kunnen aanwakkeren, dan gaan we toch bijna bidden om ACTIE. Bijna, want misschien kan dit compleet angstaanjagende en tragische verhaal gewoon worden verwerkt in de Hoge Kunsten en dan is alles weer goed en regenboog. Is al eens gedaan namelijk. Wellicht een uitgelezen zaak voor de aankomende Baantjer-serie. Ja: "De Cock en de terroristische TikTok-moord". Kan Jan Versteegh mooi als lijk dienstdoen.