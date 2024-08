Taylor Swift concerts canceled in Vienna after ISIS terror plot uncovered, two Islamists arrested by Austrian police https://t.co/PbjuoRcP9Z

Taylor Swift zweer binnenkort trouw aan Kamala, maar twee "Oostenrijkers" dachten daar anders over, zwoeren trouw aan de huidige leider (?) van Islamitische Staat en bereidden een terreuraanslag voor op Swift en 65.000 fans. Omdat ze zo'n grootvervuiler is natuurlijk!

De Oostenrijkse politie arresteerde een 19-jarige man in Ternitz, een uur rijden vanaf concertlocatie Ernst Happel Stadium. De politie trof bij een huiszoeking "“Chemical substances” possibly linked to bomb-making" en arresteerde die namiddag een tweede verdachte in Wenen, waarover nog geen details bekend zijn.

CNN merkt op dat "The study of 27 ISIS-linked attacks or disrupted plots since October last year revealed that of the 58 suspects, 38 were aged between 13 and 19, according to Neumann, professor of Security Studies at King’s College London. (...) Neumann noted the latest Europol data showed “the number of attacks and planned attacks has more than quadrupled” since 2022."

Voornamelijk online geradicaliseerde tieners dus.