"Gewone mensen, zoals een lerares, een verpleegkundige en een ambtenaar." Dat hoor je alleen als het Nederlands elftal tegen San Marino speelt, of nu dus, nu RTL Nieuws de hand heeft weten te leggen op veertien moordopdrachten die via het darkweb in ons land zijn besteld. Addertje onder het gras: die moorden zijn nooit gepleegd, en de klanten kunnen moeilijk met hun bonnetjes naar Antoinette Herstelberger van Radar stappen om hun geld terug te vragen. Zeker niet als als je zelf lekker in je rol was gestapt en opdrachten gaf als "Ik wil dat je hem levend verbrandt en dat hij het niet overleeft", of "Houd er wel rekening mee dat zijn moeder (70+) er ook woont. Het enige wat ik wil is dat hij dood gaat, wat er gebeurt met de moeder maakt me niet uit". Maar goed. Als je dus niet eens meer websites kunt vertrouwen die via het dark web aanbieden willekeurige mensen om te leggen, waar gaat het dan heen met de wereld.