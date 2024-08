Kijk ja weet je je kunt veel zeggen over een Zoetermeerse 18-jarige die tijdens de islamitische koortsdroom naar Syrië afreist om zich bij een in zwart gehulde doodscultus te voegen, maar niet dat het geen dramatische waarde heeft. Of dit het verhaal is waar belastinggeld aan besteed moet worden, in plaats van aan verhalen over de talloze ontmenselijkte slachtoffers van Islamitische Staat, da's natuurlijk een tweede.

Maar goed, dit is hoe oud-NPO-directeur (2014 - 2023) Frans Klein het gewild zou hebben. Want Andere Tijden, Tegenlicht, Zembla en Brandpunt+ mochten krimpen, en daar stond tegenover dat "Drama dé manier is om eigentijdse verhalen te vertellen". Nou, u bent bediend.