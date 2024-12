Ja, dat lijkt misschien eenvoudig, twee dingen aan elkaar praten die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, maar het is in de praktijk hartstikke lastig. Een goed talkshowbruggetje vereist een enigszins visionaire geest: de presentator moet in staat zijn twee ver uit elkaar liggende punten te verbinden, als het ware een geheel nieuwe infrastructuur aanleggen (weet u wie ook een geheel nieuwe infrastructuur aanlegde?) ((Wist u dat de snelwegen helemaal geen initiatief van Adolf Hitler waren, zoals veel mensen denken? Dat is fake news, een soort complottheorie.)) (((Weet u waar ze ook niet terugdeinzen voor een complottheorie meer of minder?)))

We gaan er niet cynisch over doen, dit is echt hogere presenteerkunde. De jury is ontzettend onder de indruk van Tom de Nooijer, een begenadigd bruggenbouwer die een zeldzaam hoog niveau haalt, en dat op zijn leeftijd. Vandaag moest De Nooijer twee items aan elkaar praten, over respectievelijk Syrië en woke, en dat deed hij: uitstekend.

"Dan een probleem dat ze in Syrië helemaal niet hebben: woke."

Juryrapport

Schitterend, Tom. Echt schitterend.