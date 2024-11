Er is ontzettend veel mis met de VVD maar vandaag kunnen ze even niet stuk op GSHQ. Den (semi-)liberalen hebben namelijk een plan om minstens de helft van de Hilversumse werkvoorziening een halt toe te roepen en wij zijn: voor. Morgen kan eerlijker en zij gaan het regelen. Eindelijk een omroep voor ons, een omroep die echt creatief, verdiepend en intelligent is. De insteek: alle ledenomroepen uit het bestel kegelen, daar voor in de plaats dan vijf 'mediahuizen', die alle vijf een stroming in de samenleving moeten vertegenwoordigen. Ja oké het kan nog beter maar hallo zeg van een gegeven paard hoef je het gebit niet te inspecteren. Al die kutomroepjes met hun door marketingbureautjes verzonnen kutidentiteiten en 28 middenmanagementlagen dreigen te verdwijnen en dus mag de vlag uit. Sorry jongens jullie mogen allemaal op ZWART. EO, EO, je krijgt niets meer cadeau! Hahaha Dominique Weesie. Hahaha Jan Slagter. Ongehoord Nederland: terug het riool in. AFUERA! Niet getreurd schatten, jullie hebben straks alle tijd van de wereld voor een goede middagwandeling.

Plan is overigens afkomstig van Kamerlid en voormalig Amsterdams gemeenteraadslid Claire Martens, een soort Dilan Yeşilgöz maar dan zonder die aanstellerige geveinsde gewone man-woede. Deze vrouw verdient: een standbeeld, het liefst midden op het Shula Rijxman-pad.

(Nu nog wel even doorpakken graag)