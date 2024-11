Stel dat het kabinet valt hè. Daar is nu natuurlijk geen enkele sprake van, helemaal niet, hoe komt u erbij, er is juist sprake van ontzettend veel onderling vertrouwen, er was en is geen racisme in het kabinet, en ook niet in de fracties, fijn dat u het vraagt, maar stel. Dan is het voor de VVD natuurlijk niet zo handig als het kabinet valt op de migratiediscussie, omdat het nu eenmaal de Mozart van Venlo is die De Toon bepaalt die daar de muziek maakt en we daar dan de hele campagne naar moeten gaan luisteren. Liever praat de VVD tijdens de campagne, die kennelijk reeds begonnen is, over: de hardwerkende Nederlander.

U weet wel, de Nederlander, die hard werkt, die zijn premiers graag ziet als stukken bordkarton, die na al dat harde werken gewoon lage belasting wil, zodat hij lekker veel geld overhoudt aan al dat harde werken. En dus doet de VVD vandaag opeens alsof we een extraparlementair kabinet hebben en zegt Thierry Aartsen dat zijn partij geen genoegen neemt met deze brief van minister Van Hijum. Okee Thierry, wat ga je doen? Het kabinet laten vallen op de agenda voor de hardwerkende Nederlander zodat iedereen weet dat de VVD opkomt voor de hardwerkende Nederlander en daarom de hardwerkende Nederlander van zijn harde werk houdt door de hardwerkende Nederlander voor de zoveelste keer naar de stembus te sturen? Ga zelf eens hard werken man.

Wij zouden haast zeggen: trap er niet in.

UPDATE: Ook 'Dilan' 'boos'