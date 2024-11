Lekker gewerkt Dick Schoof. Tien dagen na een Jodenjacht in Amsterdam gaat het in het Nederlandse publieke debat gewoon weer over De Toon. Je kunt de schuld daarvan geven aan de media, of aan Femke Halsema, maar dat gaat een beetje moeilijk als een kabinet meer dan een halve dag in crisissfeer bijeen is om te praten over De Toon tijdens een ministerraad. En zeker als de voorzitter van die raad vervolgens niet meer naar buiten brengt dan 'er was en is geen sprake van racisme' en een desalniettemin opgestapte staatssecretaris het in een verklaring heeft over 'polariserende omgangsvormen'.

Want we weten inmiddels wel zeker: ons kabinet is vrijdag bijna gevallen over De Toon in de ministerraad. En iedereen die erbij zat weet wat De Toon in de ministerraad was. De vier fractieleiders die vrijdag de hele avond hebben gepraat over De Toon de ministerraad weten wat De Toon in de ministerraad was. Sterker nog: de coalitiepartijen hebben afgelopen vrijdag uitgebreid lopen lekken naar de pers over De Toon in de ministerraad. En als De Toon in de ministerraad kennelijk dé politieke kwestie van dit moment is, dan hebben degenen die over De Toon horen te gaan (wij, de burgers) het recht te weten wat De Toon in de ministerraad was.

Gelukkig is er een vrij simpele manier om daarachter te komen. Hier is namelijk artikel 26 van het reglement van orde van de ministerraad.