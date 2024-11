Jammer dat pas rond 2044/2045 de notulen van de Ministerraden van afgelopen week openbaar worden. Dan wordt duidelijk of de term kutmarokkanen echt gebezigd is op maandag 11 november en in welke context (volgde een maar wel ónze kutmarokkanen?). Ook zal dan blijken of minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) echt heeft gezegd dat antisemitisme lastig uit de samenleving te verwijderen is en niet zomaar 'als een puist met pus' kan worden uitgeknepen. Een waarheid als een koe overigens; het is niet zo dat de Jodenhaat sinds mei 1945 plotsklaps verdwenen was en de vraag is of dat ooit in Nederland zal gebeuren.

Ook zou het weinig smaakvolle halalvreters in het Catshuis geklonken hebben. Dat is een forse schrobbering door voorzitter Dick Schoof waard maar een wel erg lage inzet voor een kabinetscrisis. Onvoorstelbaar dat Nora Achahbar (NSC) om die opmerkingen vrijdag haar ontslag als staatssecretaris Toeslagen en Douane aankondigde. Tenzij ze een kniesoor met extreem lange tenen is, maar die gaan doorgaans niet in een coalitie met partijen als PVV en BBB - die altijd nogal recht voor hun raap zijn - zitten. Dan weet je wat je kan verwachten.

Blijft over dat één van de aanwezigen gezegd zou hebben dat het antisemitisme in de genen of het DNA van moslims en of Marokkanen zit. Je hoeft geen Marokkaans-Nederlandse moslimbewindspersoon te zijn om daar aanstoot aan te nemen: dat is gewoon oude school schedelmeten. Iemand die zoiets ranzigs zegt – naar verluidt Marjolein Faber maar ja, geen notulen dus - heeft niks te zoeken in een kabinet. Maar het bleek dus Achahbar zélf te zijn die vrijdag opstapte. Een stevige beslissing gezien haar portefeuille, de hersteloperatie van het Toeslagenschandaal is één van de fundamenten van NSC.