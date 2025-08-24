Mooi. Ook complimenten voor minister Veldkamp
Hoort u het eens van een ander
حماس: نشيد بالموقف الشجاع لوزير الخارجية الهولندي وزملائه واستقالتهم بسبب رفض فرض عقوبات على الاحتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/W5h3LzLDtC— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 24, 2025
Hoop kritiek de afgelopen dagen op minister Veldkamp, dus mooi dat hij vandaag eindelijk een steuntje in de rug krijgt.
How it started
How it's going
Tags: caspar veldkamp, hamas, guilt by association
Reaguursels
