Mooi. Ook complimenten voor minister Veldkamp

Hoort u het eens van een ander

Hoop kritiek de afgelopen dagen op minister Veldkamp, dus mooi dat hij vandaag eindelijk een steuntje in de rug krijgt.

How it started

How it's going

Tags: caspar veldkamp, hamas, guilt by association
@Ronaldo | 24-08-25 | 14:30 | 372 reacties

