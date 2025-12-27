GOEDEMORGEN NEDERLAND. Er is ook goed nieuws in deze ellendige klotewereld met honger, oorlog, gedoe & Geraldine Kemper. Het is Derde Kerstdag en we lezen op het Gezaghebbende SNACKNIEUWS.NL U mag vandaag de frituur, airfryer & oven helemaal volplempen met frikandellen speciaal, kapsalons, berenhappen, lihan-boutjes, eierballen, turkie stiks, wagyu-kroketten en bami- nasi- en angelaschijven naar keuze. Het waren twee fantastische dagen met culinaire hoogstandjes en kerstklassiekers en Allerhande-liflafjes maar vandaag mag u gewoon weer bruin fruit beuken alsof het zaterdag is. Godskolere bedankt. Dit hadden we zo nodig.