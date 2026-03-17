NVIDIA kondigt AI-model voor computerspellen aan, internet weet er raad mee
MEMES
De gamewereld wacht natuurlijk maar op 1 ding (GTA 6) en dat wordt natuurlijk verbluffend, hoe we in een jaar of 25 van Grim Fandango naar door AI gestuurde supergraphics zijn gegaan. Anyway, computerhardwareboer NVIDIA (bekend van de beurs, en bekend van GeForce) heeft een AI-model aangekondigd (DLSS 5). Heb je een heel dikke grafische kaart voor nodig (een 5090) en de gamewereld reageert niet per se positief. Allemaal leuk en aardig, maar het gaat er natuurlijk vooral om wat het internet ermee doet. MEMES! Na de klik.
NVIDIA DLSS 5: Benjamín Netanyahu pic.twitter.com/KTv2p3Sgup— El Locon Gamer (@El_Locon_Gamer) March 16, 2026
DLSS 5 looks INCREDIBLE. Nvidia has revolutionized gaming once again pic.twitter.com/UDhKiG4PwR— Green Zelensky (@freakofxeets) March 16, 2026
They are about to make DLSS 5 glasses so we can see the world how it should be. pic.twitter.com/RQT8ORi2dz— Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) March 17, 2026
DLSS5 pic.twitter.com/H8dEjn14mU— Condor one| Thunder (@dsama_7) March 16, 2026
NVIDIA DLSS 5 is amazing! https://t.co/jvZ4kHaVKq pic.twitter.com/ajlfCqGVfp— Planet Of Memes (@PlanetOfMemes) March 17, 2026
DLSS 5 pic.twitter.com/7Ltug4WIOr— JV Legacy 🔥 (@legacyreboot) March 16, 2026
DLSS5 seems like a huge upgrade: pic.twitter.com/Tkb2hZip3W— AlphaFox (@alphafox) March 17, 2026
Does DLSS5 have potential?https://t.co/kH9LOaBrY7 pic.twitter.com/YY1VYDeDuY— PCMR (@OfficialPCMR) March 17, 2026
Cette histoire de DLSS5 par Nvidia, c'est littéralement ce mème vieux de presque 20 ans qui prend vie. Youhou pic.twitter.com/pZqciXZ9Zg— Monsieur Plouf (@MonsieurPlouf) March 17, 2026
"Introducing NVIDIA DLSS 5" pic.twitter.com/N4Vr2OD2FJ— Joker (@GTASixJoker) March 16, 2026
😁 The internet did what it does best with DLSS 5 https://t.co/IIg5OMwXtj pic.twitter.com/aGZS36dENH— VGTimes (@VGTimes) March 17, 2026
How it feels after watching Nvidia's DLSS5 demo... pic.twitter.com/8P4t0HMIa2— Perma Banned (@GiveMeBanHammer) March 17, 2026
