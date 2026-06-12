Ja we koppen "vandaag", maar hij zei het gisteravond laat, toen het destijds ook nog vandaag was snap je. In ieder geval, het is wel echt de eerste keer dat Trump zo nadrukkelijk spreekt van het beëindigen van de oorlog, in plaats van enkel een wapenstilstand. Trump zegt (even in het Engels zodat er niets in de vertaling verloren gaat van zo'n belangrijke uitspraak): "I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today. And they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on, that was the whole purpose, that was 95% of it. And they've done it in the most powerful way you can do it."

Wat er met die laatste zin bedoelt wordt is niet duidelijk, maar afgaande op de persverklaring van Netanyahu betekent dit mogelijk dat Iran het verrijkte uranium over zal dragen en de verrijkings-infrastructuur ontmanteld wordt: "Hoewel Israël geen partij is bij het memorandum van overeenstemming, sprak de premier zijn waardering uit voor de toezegging van president Trump dat de uiteindelijke overeenkomst na afloop van de onderhandelingen de verwijdering van verrijkt uranium, de ontmanteling van de verrijkingsinfrastructuur, beperkingen op de raketproductie en de stopzetting van de Iraanse steun aan terroristische groeperingen in de regio zal omvatten."

Axios publiceerde drie uur geleden een samenvatting van de deal die Trump op het punt staat te ondertekenen, en schrijft:

"De intentieverklaring zou het staakt-het-vuren met 60 dagen verlengen, ook in Libanon, gedurende welke tijd nucleaire onderhandelingen zouden plaatsvinden. De tekst bevat een kader voor de aanpak van de Iraanse voorraad verrijkt uranium, hoewel elke actie met betrekking tot het Iraanse nucleaire programma afhankelijk zou zijn van een tweede, meer gedetailleerde overeenkomst. (...) Een hoge Amerikaanse functionaris zei dat Trump ermee instemde dat een van de opties om het probleem op te lossen het verlagen van de concentratie van hoogverrijkt uranium in Iran zou kunnen zijn, binnen het land zelf en onder toezicht van VN-inspecteurs. (...) Volgens twee bronnen die op de hoogte zijn van de zaak, was de overeenkomst donderdagavond op hoog niveau aan Iraanse zijde goedgekeurd, maar waarschijnlijk niet door de Opperste Leider Mojtaba Khamenei."

Ook zijn er gisteren vier Amerikaanse C-17-transportvliegtuigen naar Europa vertrokken, en mogelijk vervoeren deze materiaal ter ondersteuning van een officiële ondertekening van het vredesakkoord door VP Vance en Iraanse functionarissen in Genève. We gaan het meemaken, en live.