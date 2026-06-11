En daarrrrr een Belangrijk Bericht van de Vredespresident. Vanavond wil Donald Trump kennelijk alleen vuurwerk zien bij de opening van het WK, want dreigde hij eerder vandaag nog met 'keiharde aanvallen', op Truth schrijft hij nu dat er op het hoogste niveau met Iran wordt onderhandeld over de belangrijkste punten voor een DEAL. Voor de volledigheid: "Gebaseerd op het feit dat de besprekingen met de Islamitische Republiek Iran naar het hoogste niveau van de Iraanse leiding zijn gebracht en goedgekeurd, heb ik, als President van de Verenigde Staten van Amerika, de geplande aanvallen en bombardementen tegen Iran vanavond geannuleerd. De besprekingen en laatste punten zijn, zowel in concept als in grote details, goedgekeurd door alle betrokken partijen, inclusief de Verenigde Staten, Israël, Saoedi-Arabië, VAE, Qatar, Turkije, Pakistan, Bahrein, Koeweit, Jordanië, Egypte, en anderen. De Marineblokkade zal in volle kracht en werking blijven totdat deze Transactie is afgerond — Tijd en plaats van de ondertekening worden binnenkort aangekondigd." Net op het moment dat iedereen denkt dat het regime een keiharde klap te verduren krijgt blijkt het gewoon om handjeklap met de ayatollah en z'n islamitische broeders te gaan. De uitkomst wordt spoedig ondertekend.

Update 20:09 - En daar gaat de olieprijs.

Update 20:11 - Volgens bronnen van Axios heeft Iran meerdere landen laten weten dat er een principeakkoord is bereikt, maar dat ayatollah Khamenei nog niet zijn zegen heeft gegeven. De Deal is dus zeker nog niet gesloten.

Update 20:20 - In Israël lijken ze ondertussen niks te weten van een aanstaande deal terwijl het land volgens Trump zou hebben ingestemd, een Israëlische official zegt tegen het N12 News: "We weten niks van een bereikt akkoord."

Update 20:25 - Volgens het Iraanse staatsmedium Fars is er nog helemaal 'niet ingestemd met een conceptakkoord of andersoortig memorandum', in tegenstelling tot wat Trump schrijft.

Update 21:18 - De Deal komt dichter en dichterbij, zo meldt ook Iraans staatsmedium Fars nu: "Aangezien de Verenigde Staten de voorgestelde tekst van Iran hebben geaccepteerd, is de kans dat het akkoord wordt goedgekeurd door de hoogste besluitvormingsinstanties van de Islamitische Republiek relatief groot."

Update 21:22 - De verwachting is dat Trump en Netanyahu vanavond even zullen bellen.

Update 21:27 - Fars heeft de eerdere berichtgeving over een 'relatief grote kans op goedkeuring van de deal' aangepast naar 'er zal naar gekeken worden'.