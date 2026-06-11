Trump: 'We gaan Iran vanavond keihard aanvallen, en binnenkort nemen we olie-eiland Kharg in'
Ja als hij het zegt
"The United States will be hitting Iran (Whose Navy, Air Force, Radar, Anti Aircraft, and all other forms of Defense, together with most of its offensive capability, are GONE!), VERY HARD TONIGHT..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/9enjml7gkw— The White House (@WhiteHouse) June 11, 2026
Okay, Trump kondigt hier dus grootschalige aanvallen op Iraanse doelwitten aan voor vanavond. Maar eigenlijk staat er ook wel degelijk dat olie-exporteiland Kharg en andere olie-infrastructuur binnenkort "ingenomen gaan worden." En eilanden innemen, dat doe je niet vanuit de lucht, maar met mariniers en/of parachutisten, oftewel: boots on the ground. We gaan het meemaken en LIVE.
Oefenen jongens!
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