Okay, Trump kondigt hier dus grootschalige aanvallen op Iraanse doelwitten aan voor vanavond. Maar eigenlijk staat er ook wel degelijk dat olie-exporteiland Kharg en andere olie-infrastructuur binnenkort "ingenomen gaan worden." En eilanden innemen, dat doe je niet vanuit de lucht, maar met mariniers en/of parachutisten, oftewel: boots on the ground. We gaan het meemaken en LIVE.