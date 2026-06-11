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Trump: 'We gaan Iran vanavond keihard aanvallen, en binnenkort nemen we olie-eiland Kharg in'

Ja als hij het zegt

Okay, Trump kondigt hier dus grootschalige aanvallen op Iraanse doelwitten aan voor vanavond. Maar eigenlijk staat er ook wel degelijk dat olie-exporteiland Kharg en andere olie-infrastructuur binnenkort "ingenomen gaan worden." En eilanden innemen, dat doe je niet vanuit de lucht, maar met mariniers en/of parachutisten, oftewel: boots on the ground. We gaan het meemaken en LIVE.

Oefenen jongens!

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Tags: Iran, oorlog, Trump
@Spartacus | 11-06-26 | 14:34 | 184 reacties

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