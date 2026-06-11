Hoe noem je een staakt-het-vuren dat is gestaakt eigenlijk? Geen idee, maar vannacht was het meer vuren dan staken in Iran, waar de VS "aanvullende zelfverdedigingsaanvallen" uitvoerden op Iran. CENTCOM schrijft: "CENTCOM-troepen voerden aanvallen uit op Iraanse militaire bewakingssystemen, communicatiesystemen en luchtafweerinstallaties in heel Iran. Amerikaanse marinevliegers, luchtmacht en marine vuurden precisieprojectielen af ​​op Iraanse doelen die een bedreiging vormden voor Amerikaanse troepen en internationale handelsschepen die door de regionale wateren voeren."

Volgens Trump ging het om 49 Tomahawk-raketten (zie: filmpje hierboven) en bombardementen met gevechtsvliegtuigen. Iran verdedigde zich daar dan weer tegen door Amerikaanse bases in Jordanië, Koeweit en Bahrein te bestoken met raketten, overigens zonder veel succes. Dat gebeurde allemaal nadat Trump gistermiddag (vroeg in de ochtend in Washington) aankondigde dat Iran de prijs ging betalen voor het te lang doen over onderhandelingen. Vannacht liet hij via Fox weten 'the shit out of Iran' te gaan bombarderen als Iran geen deal tekent.

De Iraanse Revolutionaire Garde claimt ondertussen dat de Straat van Hormuz, bekend van tv, weer gesloten is en dat het zal schieten op schepen die er toch doorheen proberen te varen. De VS ontkennen dit, maar erg druk is het daar vooralsnog al een tijdje niet meer. Ook de bewering van Iran dat het een oorlogsschip in de straat zou hebben aangevallen, is door de VS ontkend. Hoe dan ook, er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn, we houden u op de hoogte.

UPDATE 10:30 - De Indiase regering meldt dat er drie Indiase zeemannen zijn overleden na een aanval van de VS op een schip dat onder de vlag van Palau voer, maar banden zou hebben met Iran en zich niet hield aan instructies van de Amerikanen.

UPDATE 10:38 - Eerder heeft een Amerikaanse regeringsknakker aan CNN gemeld dat de onderhandelingen gewoon doorgaan en 'on track' zijn. Wel een bijzonder track in ieder geval.