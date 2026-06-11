Liveblog oorlog Iran. VS en Iran vallen elkaar aan, Trump dreigt Iran 'de shit' te bombarderen
Dit is liveblog 147, 146 hierrrr
Hoe noem je een staakt-het-vuren dat is gestaakt eigenlijk? Geen idee, maar vannacht was het meer vuren dan staken in Iran, waar de VS "aanvullende zelfverdedigingsaanvallen" uitvoerden op Iran. CENTCOM schrijft: "CENTCOM-troepen voerden aanvallen uit op Iraanse militaire bewakingssystemen, communicatiesystemen en luchtafweerinstallaties in heel Iran. Amerikaanse marinevliegers, luchtmacht en marine vuurden precisieprojectielen af op Iraanse doelen die een bedreiging vormden voor Amerikaanse troepen en internationale handelsschepen die door de regionale wateren voeren."
Volgens Trump ging het om 49 Tomahawk-raketten (zie: filmpje hierboven) en bombardementen met gevechtsvliegtuigen. Iran verdedigde zich daar dan weer tegen door Amerikaanse bases in Jordanië, Koeweit en Bahrein te bestoken met raketten, overigens zonder veel succes. Dat gebeurde allemaal nadat Trump gistermiddag (vroeg in de ochtend in Washington) aankondigde dat Iran de prijs ging betalen voor het te lang doen over onderhandelingen. Vannacht liet hij via Fox weten 'the shit out of Iran' te gaan bombarderen als Iran geen deal tekent.
De Iraanse Revolutionaire Garde claimt ondertussen dat de Straat van Hormuz, bekend van tv, weer gesloten is en dat het zal schieten op schepen die er toch doorheen proberen te varen. De VS ontkennen dit, maar erg druk is het daar vooralsnog al een tijdje niet meer. Ook de bewering van Iran dat het een oorlogsschip in de straat zou hebben aangevallen, is door de VS ontkend. Hoe dan ook, er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn, we houden u op de hoogte.
UPDATE 10:30 - De Indiase regering meldt dat er drie Indiase zeemannen zijn overleden na een aanval van de VS op een schip dat onder de vlag van Palau voer, maar banden zou hebben met Iran en zich niet hield aan instructies van de Amerikanen.
UPDATE 10:38 - Eerder heeft een Amerikaanse regeringsknakker aan CNN gemeld dat de onderhandelingen gewoon doorgaan en 'on track' zijn. Wel een bijzonder track in ieder geval.
Missile interceptors from an American MIM-104 “Patriot” Surface-to-Air Missile Battery engage Iranian medium-range ballistic missiles earlier this morning over Muwaffaq Salti Air Base in Jordan. pic.twitter.com/TYe3qCmGnq— OSINTdefender (@sentdefender) June 11, 2026
Beelden van door Iran afgeschoten ballistische raketten
تصاویر دریافتی از شلیک موشک از استانهای زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی— Vahid Online (@Vahid) June 11, 2026
پنجشنبه ۲۱ خرداد #Iran pic.twitter.com/iens6yA3qa
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Iran heeft te lang over onderhandelingen gedaan, nu gaan ze de prijs betalen!'
Onderhandelingen lijken: over
(Liveblog nummer 145, 144 las u hier)
Liveblog oorlog Iran. VS beëindigt 'proportionele reactie' op neerhalen Apache
De stilte na de storm in Liveblog 144. Liveblog 143 waarin het gisternacht losging las u hier.
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'geweldige deal mogelijk binnen 2 of 3 dagen', Apache neer boven Hormuz, aanleiding onduidelijk, piloten gered
De zoveelste stormte voor de stil in Liveblog 142. Liveblog 141 las u hier
Liveblog oorlog Iran. Staakt-het-vuren broos, Trump boos, aanvallen op Libanon gaan wel door
Het Laatste Nieuws in Liveblog 141, nummer 140 teruglezen doet u hier
Liveblog oorlog. Iran vuurt raketten af op Israël
Daar gaan we weer (nummer 139, 138 las u hier)