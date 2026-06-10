Slecht nieuws voor Iran al weet je het met Donald Trump maar nooit: de leider van de Vrije Wereld schrijft zojuist op social media iets wat lijkt op een definitief einde van de onderhandelingen en mogelijk een hervatting van de oorlog, al was het de voorbije dagen sowieso weer matig gezellig. Trump: "Iran’s Military is a complete and total mess. Much of it, like their Navy and Air Force, doesn’t even exist anymore - They have been completely defeated. Iran is all talk and no action. The Bully of the Middle East is DEAD!!! They’ve taken too long to negotiate a deal that would have been great for them, now they will have to pay the price!!!" Dat zullen wij dan even vertalen: "Het Iraanse leger is een complete puinhoop. Een groot deel ervan, zoals de marine en de luchtmacht, bestaat niet eens meer – ze zijn volledig verslagen. Iran praat veel, maar doet niets. De bullebak van het Midden-Oosten is DOOD!!! Ze hebben veel te lang gewacht met het sluiten van een deal die geweldig voor hen zou zijn geweest, nu zullen ze de prijs moeten betalen!!!" Nou. We zijn benieuwd!

Update 13:35 - Nu zou Trump weer gezegd hebben 'op het punt staan' voor het bevel van nieuwe aanvallen: "... close to ordering new strikes against Iranian power plants and bridges."

Update 13:44 - Trey Yingst van FOX mocht meteen met Trump bellen. "President Trump vertelde me dat hij 'misschien doorgaat' met aanvallen tegen Iran en dichter bij het punt komt om Iraanse energiecentrales en bruggen tot doelwit te maken." Brakke vertaling maar zo begrijpt u het vast