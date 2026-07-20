Het was gewoon een paar seconden later

Zucht. Bij het AD checken ze nieuws over Trump ongeveer net zo goed als de taalvaardigheid van hun columnisten. Nu dit weer. Volgens het Achterlijk Dagblad heeft de Spaanse voetbalbond Donald Trump uit een foto gefotoshopt. Wij zouden zeggen: voordat je zoiets beweert, eerst even goed checken. Dat hebben wij maar even gedaan en u raadt het al, hier was geen fotoshop voor nodig. Eerst even de foto van de Spanjaarden die het AD aanhaalt:

Nou hebben wij gisteren ook gekeken naar die huldiging (en vandaag dus nog een paar keer, hierrrr tussen 28m10s en 28m23s) en inderdaad stond Donald Trump een tijdje naast de spelers in het shot, tot hij daar door Infantino uit werd gedirigeerd. Zie bijvoorbeeld dit moment.

Hier is Trump nog in beeld

Maar wie goed kijkt, ziet dat De La Fuente op dit moment nog naar zijn team toegedraaid staat, dat Lamine Yamal nog helemaal niet naar Gavi toebeweegt en dat Gavi ook zijn duim nog niet heeft opgestoken, zoals op de foto van Spanje allemaal wel te zien is. Maar even later is dat allemaal wél het geval.

Paar seconden later