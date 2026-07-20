Alsof het mooiste meisje van de klas tegen je zegt dat ze je altijd meer als een broertje heeft beschouwd. Alsof je zeventien bier hebt besteld en de barman vraagt of alcoholvrij ook goed is. Alsof je na een sollicitatie wordt gebeld dat ze het een geweldig gesprek vonden, maar toch gaan voor iemand die meer domeinspecifieke ervaring heeft op het gebied van B2B sales in de accountancy. Alsof je een verrassingsovernachting in een Brabantse stad boekt en het blijkt Helmond. Alsof je zin hebt in een indrukwekkende performance en Tom Cruise leest een of andere door AI geschreven Benneton-folder voor. Alsof je op een blind date gaat en het is Esma Lahlah. Alsof je een goede burgemeester zoekt en het is Esma Lahlah. Alsof je dan een wethouder krijgt en het is Esmah Lahlah. Nou ja. Zoiets dus. Maar WE HEBBEN DE CUP. Het is: de Fair Play Trophy, de FIFA Peace Prize onder de WK-awards. Gefeliciteerd allemaal. Morgen rondvaart over de grachten. Geen bloemen.