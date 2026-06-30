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Ronald Koeman gestopt met coachen

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Ronald Koeman stapt op

We onderbreken het StamCafé voor een belanghebbende mededeling: Ronald Koeman (63) is gestopt als bondscoach. Onvermijdelijk nadat hij, na een groepsfase met 10 doelpunten voor, het systeem omgooide, de Hollandse School verloochende en de loopgraven betrok met een 5-3-2-systeem, waarna Nederland met 30% balbezit door een Marokkaans elftal met op papier mindere spelers werd beroofd van de WK-droom. "Afgelopen nacht heb ik de beslissing genomen om mijn periode als bondscoach van het Nederlands Elftal af te sluiten", schrijft Koetje op Instagram. "We droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt. Niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. Die heb ik altijd gevoeld en zal ik ook altijd blijven voelen." Koeman was van 2018 tot 2020 ook al bondscoach, maar sprong toen op een andere trein. De KNVB had daarop de keuze uit 18 miljoen bondscoaches en zadelde het land op met Frank de Boer, een van de slechtste trainers van die 18 miljoen. Daarna mocht Louis van Gaal het proberen, waarna Koeman weer mocht terugkomen. Op het EK van 2024 haalde Oranje de halve finale, maar was Koemanbal ook niet om over naar huis te schrijven. Het huidige WK is totaal mislukt.

Arne het land heeft je nodig

Of...

Tags: ronald koeman, oranje, nederlands elftal
@Mosterd | 30-06-26 | 23:13 | 25 reacties

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