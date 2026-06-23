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Patta-warmloopshirt Oranje volgens Volkskrant-redacteur gehaat om 'multiculturele boodschap'

Terwijl: het shirt is gewoon spuuglelijk

spuuglelijk patta warmloopshirt

Jezus Christus en godallemachtig en de heilige Oranje Leeuw erbij. Iedereen is superblij met Oranje en alle Oranjespelers mogen er zijn en worden gewaardeerd en de meest negatief besproken Nederlanders zijn Frenkie en Koeman en iedereen krijgt het rapportcijfer tien en de tenues zijn nu al legendarisch en vooral het uittenue is mooi en het volkslied leeft maar in De Volkskrant gaat het natuurlijk weer over de zwarte bladzijdes van dit Oranjefeest omdat er ook (3) mensen zijn die het Patta warmloopshirt niet zo mooi vinden 'haten vanwege de multiculturele filosofie achter het shirt'. De FILOSOFIE, die MULTICULTUREEL is, achter het SHIRT. Het WARMLOOPSHIRT. Dat is niet het eerste, niet het tweede en zelfs niet het derde shirt, dat is het WARMLOOPSHIRT. En dat mensen dat shirt dan haten vanwege de FILOSOFIE erachter. Scheer je weg Hassan Bahara, dat shirt is simpelweg spuuglelijk, spuuglelijker zelfs dan het thuistenue uit '88, dat iedereen en z'n Hollandse poepreet en/of spuugkop in '88 al spuuglelijk vond maar iconisch werd omdat het '88 was. En als Nederland in '26 wereldkampioen wordt, vindt iedereen zelfs dat spuuglelijke Patta warmloopshirt geweldig, hoe spuuglelijk het ook is.

AAAAARGGGHHH

screenshot uit vk stuk bahara over warmloopshirt
Tags: patta, warmloopshirt, oranje, multiculturele boodschap
@Dorbeck | 23-06-26 | 16:00 | 206 reacties

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