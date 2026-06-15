Iedereen weer lekker een avondje kunnen genieten van daverend en flitsend Koemanbal? 2-2 en dat nog wel tegen Japan, wat een mooie prestatie van onze Leeuwen! Want wat is Japan toch goed. Japan Japan Japan, wat zijn ze goed, met allemaal spelers van internationale superclubs als NEC, Reims, Sint-Truiden en Mainz. Japan, na de achtste finale ook gewoon weer lekker met de sushibrommer naar huis. Gaan we dan!

Verbruggen. Deze knaap heeft wel erg klamme handjes voor een keeper. Voetbalt lekker mee, maar je weet ook dat-ie de keiharde punten niet voor je gaat pakken. Kreeg nog een handje achter die kopbal en brak toen bijna z'n pols. Ben je mooi klaar mee. Maar die andere twee keepers, toch vaak de Extrandrinkers van de ploeg, zijn precies hetzelfde.

Dumfries. Dumfries is van het gifje met dat paard en die bal. Kan wel lekker keihard rennen en staat dan altijd op de goede plek. Rennen rennen rennen en hop daar staat-ie weer op de goede plek. De laatste wedstrijden staat hij niet meer op de goede plek, en dan blijft alleen het rennen over. Verder prima verdediger, maar het blind voor de goal slingeren van die voorzetten mag ook wel een keertje stoppen.

Virgil. EL CAPITANO. Jaartjes gaan wel tellen he, bij El Capitano. Werd effe gepasseerd door zo'n gladde aal en toen draaicirkelde-ie als de Dacia op de Nürnburgring. Wel mooie blik na dat goaltje. Laatste kunstje. Ueda uit de wedstrijd gespeeld, maar iedereen doet alsof Ueda zo'n wondervoetballer is. Voor die mensen hebben we nieuws: Ueda is geen wondervoetballer. Van Dijk was dat altijd wel, maar is nu een wereldvoetballer op z'n retour. Paar wedstrijdjes volhouden nog baas!

Hecke. Prachtig mooie blauwe kop gaat die vandaag hebben. Gewoon lekker spelertje voor de Brightons en de Tottenhams van deze wereld. Deze man eet thuis lekker doperwtjes met aardappelen en vlees, of mosselen, en heel soms bestelt hij Chinees. Gewoon een normale jongen! Gaat zo wel mooi transfertje maken. Beste mannetje van het veld in deze pot. Straks in de achtste finale tegen zo'n rappe knaap van Brazilië, dat wordt dan nog wel een dingetje. Maar hey.

Van de Ven. Deze rover stond mooi naar het gras te koekeloeren bij die tegengoal. Of hij deed aan zonedekking terwijl de rest dacht dat hij in de mandekking stond, of hij stond in de mandekking en was even klavertjes vier aan het zoeken. Hup, goal. Bedankt Micky! Lekker hard rennen kan-ie wel. Zoef, dan rent-ie weer het halve veld over, en dan springt er weer een bal van z'n poot. Zoeffffff.