Oranje - het rapport!
Omdat helemaal niemand het doet, doen wij het maar weer he!
Iedereen weer lekker een avondje kunnen genieten van daverend en flitsend Koemanbal? 2-2 en dat nog wel tegen Japan, wat een mooie prestatie van onze Leeuwen! Want wat is Japan toch goed. Japan Japan Japan, wat zijn ze goed, met allemaal spelers van internationale superclubs als NEC, Reims, Sint-Truiden en Mainz. Japan, na de achtste finale ook gewoon weer lekker met de sushibrommer naar huis. Gaan we dan!
Verbruggen. Deze knaap heeft wel erg klamme handjes voor een keeper. Voetbalt lekker mee, maar je weet ook dat-ie de keiharde punten niet voor je gaat pakken. Kreeg nog een handje achter die kopbal en brak toen bijna z'n pols. Ben je mooi klaar mee. Maar die andere twee keepers, toch vaak de Extrandrinkers van de ploeg, zijn precies hetzelfde.
Dumfries. Dumfries is van het gifje met dat paard en die bal. Kan wel lekker keihard rennen en staat dan altijd op de goede plek. Rennen rennen rennen en hop daar staat-ie weer op de goede plek. De laatste wedstrijden staat hij niet meer op de goede plek, en dan blijft alleen het rennen over. Verder prima verdediger, maar het blind voor de goal slingeren van die voorzetten mag ook wel een keertje stoppen.
Virgil. EL CAPITANO. Jaartjes gaan wel tellen he, bij El Capitano. Werd effe gepasseerd door zo'n gladde aal en toen draaicirkelde-ie als de Dacia op de Nürnburgring. Wel mooie blik na dat goaltje. Laatste kunstje. Ueda uit de wedstrijd gespeeld, maar iedereen doet alsof Ueda zo'n wondervoetballer is. Voor die mensen hebben we nieuws: Ueda is geen wondervoetballer. Van Dijk was dat altijd wel, maar is nu een wereldvoetballer op z'n retour. Paar wedstrijdjes volhouden nog baas!
Hecke. Prachtig mooie blauwe kop gaat die vandaag hebben. Gewoon lekker spelertje voor de Brightons en de Tottenhams van deze wereld. Deze man eet thuis lekker doperwtjes met aardappelen en vlees, of mosselen, en heel soms bestelt hij Chinees. Gewoon een normale jongen! Gaat zo wel mooi transfertje maken. Beste mannetje van het veld in deze pot. Straks in de achtste finale tegen zo'n rappe knaap van Brazilië, dat wordt dan nog wel een dingetje. Maar hey.
Van de Ven. Deze rover stond mooi naar het gras te koekeloeren bij die tegengoal. Of hij deed aan zonedekking terwijl de rest dacht dat hij in de mandekking stond, of hij stond in de mandekking en was even klavertjes vier aan het zoeken. Hup, goal. Bedankt Micky! Lekker hard rennen kan-ie wel. Zoef, dan rent-ie weer het halve veld over, en dan springt er weer een bal van z'n poot. Zoeffffff.
Frenkie. Beste voetballer die we hebben. Verliest nooit de bal. Tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed tikkie terug tikkie breed
Gravenberch. Deed die Gravenberch überhaupt mee? En dan blijkt die gozer toch zomaar twee assists te hebben gegeven. In de eerste helft was-ie genadeloos verdwaald in de Japanse loopgraven, maar in de tweede helft stak meneer toch maar mooi z'n kop boven het maaiveld uit. En het is ook niet zo dat we betere spelers op deze positie hebben. Dus ga zo door, Graafje, we gaan nog veel van je horen.
Reijnders. Deze snaak heeft wel een lekkere trap in zijn poot, waardoor corners en voorzetten gevaarlijk zijn. Mag ook wel tegen die Japanners, met de grootste speler als Dingetje van 1.65m hoog. Maar goed voetballen deed-ie natuurlijk ook niet: in de eerste helft leverde hij zomaar wat ballen in, tussen de linies komen lukte 'm niet, en daarna hebben we hem niet eens meer gezien.
Summerville. Vlugge Japie kan lekker dribbelen. Mooi goaltje op z'n Robbens ook. Is natuurlijk geen Robben, is een snoeiharde Summerville. Gaan we nog wel plezier aan beleven, op de counter, of gewoon na een passeeractie.
Malen. Geen idee waarom deze kerel ineens als de verlosser wordt gezien maar goed: Malen heeft bij AS Roma, het AZ Alkmaar van Italië, dus veel gescoord. Op de counter, want hij kan hard hollen, en pingels. En nu denken we allemaal dat Malen een soort Haaland is. Dat is hij niet, en een gouden pik heeft hij ook al niet. Pech heeft hij wel. Gelukkig voor hem had Memphis er he-le-maal geen zin in, die kwam erin of hij achter de bar vandaan was gehaald omdat hij verplicht moest invallen bij het bedrijvenvoetbal in een dorp ergens in Gelderland. Als je er geen ZIN in hebt Memphis, kun je ook gewoon naar huis gaan hoor.
Gakpo. Na Frenkie de beste speler die we hebben, maar wel een pony met één trucje. Hup naar binnen, oh verdomd daar komt de tweede tegenstander aan, hup nog een keer verder naar binnen, en dan staat-ie op z'n eigen middencirkel, geeft-ie het balletje aan Frenkie en dan begint het geschuif weer (zie Frenkie). In de tweede helft iets meer ruimte en iets gevaarlijker, maar als deze kerel voortdurend dubbele dekking heeft, zou je denken dat er ergens anders op het veld iemand vrijstaat. Dan moet je dus snel spelen + verplaatsen, maar laten we het slome trechterpoepvoetbal van Oranje maar niet kwalificeren als 'snel spel'.
Koeman. Ja wat is Ronald toch een fijne vent en wat heeft hij ons in 1988 aan de Eurocup geholpen, maar dit gaat 'm gewoon net effe niet meer worden. "Maar okee", zegt Ronald dan, en dan heeft hij weer een heel andere visie dan die 18 miljoen andere bondscoaches in ons land. Zo'n Koopmeiners ook, zal best een aardige vent zijn, maar die had je er niet in hoeven te brengen. En als je alle spelers met een beetje snelheid naar de kant haalt, dan blijft er ook geen snelheid over. Maar laten we niet doen of het allemaal alleen aan Koeman ligt, want Koeman kan niet wisselen, maar er zitten ook nog een boel assistenten in zo'n dug-out die ook kunnen zeggen: "Ronnie, is dit nou allemaal wel zo'n goed idee?" Of die assistenten met toch ook een staat van dienst in het topvoetbal, zoals Jonk en Van Nistelrooij, worden meegnomen om gedwee 'ja' te knikken als Ronald Koeman iets zegt, dat kan natuurlijk ook. Enfin, paar wedstrijdjes nog, en dan Arne Slot opbellen om bondscoach te worden, en Ronald lekker thuis laten zijn.
Dit gezeik ook weer ja
The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
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