HUP BELGIË in het StamCafé + uitslag daverende PREMIUM KRIJGACTIE
Maar nu eerst: Spanje - Portugal
Ja okee België we zijn 1830 niet vergeten, Baarle-Hertog is van ons, Evenepoel (kon weer net niet mee vandaag) en de Orval-brouwerij willen we er wel bij hebben maar de rest mogen jullie houden, met name die slome koning, Antwerpen-Noord en Brussel-Molenbeek, de Schilderswijk op halalsteroïden. Getver! Maar verder zijn we DOL op Belgen en hun Belgisch-heid. Dat ze van die oerlelijke huizen maken alsof het Binnen-Moldavië is, dat ze te lui zijn om de gaten in de snelweg te vullen en dat ze kennelijk geen zin hebben om het autobandenkerkhof langs de E19 een keertje op te ruimen, dat ze van die kotsdroge humor hebben, dat ze van die lekkere biertjes b(r)ouwen & drinken, dat ze wafels en frieten en strips maken, en Kuifje en Eddy en koers en cross en diamanten en al die bestuurlijke lagen die allemaal net genoeg samenwerken om er niet een ongeloooooflijke teringzooi van te maken. Onze buren bovendien, veeeel leuker dan die papperige en chauvinistische Amerikanen die de hele dag alleen maar gezinszakken chips vreten, vierliterflessen cola drinken en flesjes flauwe Bud Light naar binnen harken. En dat Trump z'n corrupte vriend van de FIFA belt om dealtjes te sluiten zint ons ook helemaal niks. Derhalve HUP BELGIË, met nu eerst de Iberische derby, tussen Ronaldo en Spanje. Stijlloze voorspellingen: Ronaldo - Spanje 1-2, Verenigde Staten - België ook 1-2.
Update - Ronaldo - Spanje 0-1, Ronaldo huilen
UITSLAG PREMIUM KRIJGACTIE
En dannnnn nog even terug naar onze paarsgekleurde WINACTIE in samenwerking met Kabelshop.nl waarbij júllie, Premium Leden, zélf de winnaar van een 4K Beamer + opblaasbaar scherm mochten aanwijzen. De komjoenitie heeft gesproken en de boel gaat naar, trommel de tromgeroffel, WasHetMaarMakkelijk! Niet nipt, geen fotofinish, welverdiend en op afstand. Tientallen ‘nomineringnaties’ voor de winnaar, de stemmentrekker, de supervader en wat dies meer zij. Hoera & gefeliciteerd, WasHetMaarMakkelijk - je krijgt mail!
Ook Premium Voordelen krijgen?
Who everyone is supporting in today’s USA vs Belgium match pic.twitter.com/XQye7zPk2X— Terrible Maps (@TerribleMaps) July 6, 2026
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