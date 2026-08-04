Alleeez! Morgen allemaal tanken in België
ZEVENTIG CENT goedkoper hallo
Amaiii goed nieuws mannekes: we gaan minder betalen aan de pomp. Het minder goede nieuws: het blijft allemaal mokerduur. De adviesprijs voor een litertje Euro95 ligt hier net onder de 2,60 en dat is krankzinnig, zeker als morgen de maximale peutprijs bij de Belg (waar verder NIETS goed geregeld is) met 9 cent zakt naar 1,866. Het verschil loopt daarmee voor het eerst op naar meer dan 70 cent. Morgen dus allemaal lachend naar het zuiden karren, lachend in de tankfile staan, lachend de tank volgooien, lachend afrekenen, dan nog ergens friet halen, lachend terugrijden, lachend uw schokdempers laten repareren en lachend naar uw banksaldo staren. Dat worden Ceuta-achtige taferelen bij de zuidgrens.
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