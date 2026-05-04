Slecht nieuws voor iedereen die gewend is aan duur tanken in Nederland: dat wordt nóg duurder. Deze keer niet door Trumps strapatsen maar door ons eigen kabinet. Als het kabinet-Jetten namelijk NIET ingrijpt, wordt diesel vanaf 1 januari 2027 maar liefst 12 cent duurder omdat de op dit moment geldende korting niet wordt verlengd door de coalitie, zo schrijft De T. op basis van kabinetsstukken. En dat is nog niet alles wat ons aan de pomp te wachten staat, want dankzij een goede oude vriend genaamd Frans komt een jaar later de Timmermans-Taks eroverheen om het tanken nóg wat duurder te maken. Diezelfde korting op benzine loopt voorts in 2028 af waardoor álle brandstof behalve een goed ontbijt tegen die tijd duurderder zal zijn. MinFin Heinen laat luguber genoeg niks los over eventueel ingrijpen en daarom mogen we in angst en beven richting 2027 en 2028. Maar goed, de grootste partij in het kabinet (D66) stemt ondertussen fijntjes in met een Brusselse Begroting van 2.200.000.000.000 euro en moet helemaal niks weten van accijnsverlagingen, dus misschien moeten we dan ook maar niet zo zeiken over een paar simpele centen en lekker vertrouwen op de fantastische energietransitie.