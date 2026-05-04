Opdat we nooit vergeten, maar verschillende mensen herdenken verschillende dingen, en het land wordt steeds verschillender. Sowieso geen uitzondering in de hoofdstad natuurlijk. Afgelopen augustus werd het Monument op de Dam ook al beklad met "Never Again Is Now", het Paleis op de Dam eind juli 2024 en afgelopen oktober met anti-Israëlische leuzen, in augustus 2024 werd het Anne Frank-monument twee keer in dezelfde maand met rode verf besmeurd, en de gedenk-struikelstenen werden in mei 2025 voorzien van de rode tekst "PROPAGANDA". De daad van hedenochtend is nog niet opgeëist, maar we vermoeden niet dat het de daders ging om het agenderen van de massale, structurele slachtpartijen op, zeg, Nigeriaanse christenen.

UPDATE: De politie is op zoek naar drie verdachten en "de actiegroep Palestine Action Amsterdam heeft een video naar Het Parool gestuurd waarop te zien is hoe een groepje mensen in het donker het monument op de Dam beklad".

Update: Bovenstaande foto werd op Insta gedeeld door het Europe Palestine Network met de tekst: "Activists in the Netherlands threw red paint, symbolizing blood at the memorial statue at Dam Square to confront the 4th of May Remembrance Day hypocrisy, where the Second World War is remembered but the silence about the ongoing genocide on the Palestinians is deafening."