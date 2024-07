Het Paleis op de Dam: de een noemt het het belangrijkste historische en culturele monument van de Gouden Eeuw, de ander een overbodig gebouw dat het koloniale systeem van onze natiestaat symboliseert in het hart van het imperiale centrum dat ontmanteld moet worden. En u raadt het al wie van de twee vannacht met rode verf erop uit is getrokken om de boel te bekladden voor de kindjes in Gaza: de ander. Achter de wapperende Pride vlaggen spoot Palestine Action Amsterdam de boel rood, "to symbolize the blood of the Palestinians that is flowing through the streets of Gaza at this moment." Prachtig symbolisch. Zullen we deze lui vragen om over vier jaar de openingsceremonie van de Olympische Spelen te regelen?