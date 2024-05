Een krachtig statement (tegen wat eigenlijk) in Amsterdam Nieuw-West, een nieuw stadsdeel in het Westen van Amsterdam. Daar zijn kransen die op 4 mei zijn neergelegd, die achter hekken lagen en iedere avond al werden weggehaald uit angst voor vernielingen, vernield. Het is belangrijk om bij zulke gebeurtenissen eerst de feiten goed op een rij te krijgen en niet meteen termen als antisemitisme in de mond te nemen, aangezien ook de krans van Pink Nieuw-West is vernield. Het kan dus net zo goed homohaat zijn! Gelukkig heb je in Amsterdam Nieuw-West ambtenaar Tofik Dibi die heel erg goed is in het verbinden van allemaal mensen en het oplossen van de ontstane onrust.