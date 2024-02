Kijk eens, een videootje van JA21-raadslid Kevin Kreuger, gefilmd vanuit zijn werkplek in Gekkenhuis De Stopera, waar vanmiddag vergaderd wordt over Tofik Dibi die Tofik Dibi het grootste slachtoffer vindt van de Februaristaking. Maar daar gaat het nu niet om, het gaat nu om die meneer die op de Israëlische vlag staat te stampen. Dat is namelijk Max van den Berg, alias Max van den B., alias de fakkeldreiger tegen Sigrid Kaag (zijn eigen livestream hieronder). En die man, die als een gek (omdat hij een gek is) tekeer ging tegen een minister die nota bene getrouwd is met een Palestijn, staat nu dus gehuld in een Palestijnse vlag naast een ogenschijnlijk minderjarig meisje op de vlag van Israël te stampen. Dit zegt iets over onze tijd. Maar geen idee wat.

UPDATE: Kevin krijgt de groetjes van Max

UPDATE: Nu ook demonstranten in de vergaderzaal

DEBAT OVER DIBI: Ook ontspoord