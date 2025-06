Israël heeft al sinds de zesdaagse oorlog van 1967 kernwapens, mede dankzij Frankrijk . Dat ze werken bleek onder andere in 1979 na een testje in de Indische Oceaan. Israël gooide ze nooit, bevestigt het bezit al niet . Dankzij die kernwapens werd de vernietiging van Israël zonder daar zelf een enorme prijs voor te betalen een onmogelijke missie. Kozen diverse Arabische landen toch maar voor vrede?

De manier waarop Ayatollahs honderden ballistische raketten afvuren, geeft een beeld over hun visie op het oorlogsrecht, voorkomen van burgerslachtoffers, haatdragende islamisering en andere ethiek. Burgerslachtoffers zijn een doel op zich wanneer je mikt op stadscentra, incompetentie is geen vrijbrief voor oorlogsmisdaden. De Washington Post helpt met exacte coördinaten van inslagen.

Afgelopen week zagen we vragen zoals: “Waarom mag Israël wel kernwapens?” ( RTL ) of moties om de Israëlische defensie te ontwapenen . De Iron Dome maakte het mogelijk decennia kalm te reageren op vele raketbeschietingen vanuit Libanon, Syrië, Westelijke Jordaanoever en Gazastrook door organisaties zoals Hezbollah, Hamas en Fatah, allemaal deels geleverd en gefinancierd door Iran.

Ik begrijp niet hoe de VPRO tot de suggestieve vraag “Waarom mag Israël wel kernwapens?” kan komen. Heeft de NOS tachtig jaar geschiedenis gemist? Weet de NOS zeker dat de Ayatollahs ze niet gaan gooien? Moet Israël haar vernietiging rustig afwachten? De grote ayatollah Khamenei vond Israël een tumor die verwijderd moest worden. Hij roept nog steeds hetzelfde, hij is niet vaag ofzo.

Beëindigen van de Iraanse nucleaire programma's is niet genoeg, Iran bouwde een “as van verzet” in diverse landen met onder andere Hamas, Hezbollah en de Houti's. Er volgden 46 jaar militaire acties tegen Israël. Assad beschermde Iran, na zijn val vernietigde Israël chemische wapenvoorraden en luchtmacht. Iran had Russische luchtafweer, die zo slecht werkte, dat gaf schokgolven tot in Moskou.

De Duitse Kanselier Merz geeft aan dat Israël dit vuile werk voor ons allemaal doet. Wij zijn ook getroffen door dit regime. Iran heeft terreur over de hele wereld gebracht, via Hamas, Hezbollah en 7 oktober was zonder hen niet mogelijk geweest. Iran steunt Rusland met drones. Zijn harde woorden hebben helaas een kwart van ons parlement niet gehaald. Hopelijk helpt de NAVO-top.

Het grote gemak waarmee de Israëlische luchtmacht en inlichtingendiensten kunnen opereren in Iran zegt iets over de effectiviteit van digitale inlichtingen, drones en straaljagers. Israël maakt meer slachtoffers onder generaals en cruciale kernwapenwetenschappers dan Iran willekeurige burgerslachtoffers in Israël. Het lijkt mij wel alsof de Mossad veel hulp krijgt van binnenuit.

De grote ayatollah Khamenei is ongeveer de helft zijn binnenste cirkel van vertrouwelingen kwijt. Nieuwe legerleiders worden binnen een paar dagen ook geliquideerd. Het zou goed zijn als Iraanse dissidenten weer een democratie maken van Iran. Een einde aan de sharia, je hoeft geen accuzuur in het gezicht van jonge vrouwen te gooien, een hoofddoek hoort een keuze te zijn, geen plicht.

Tijdens de Eerste Libanonoorlog werd de PLO uitgeschakeld en Zuid-Libanon teruggegeven aan de kiezer. Bij de laatste oorlog werd Hezbollah uitgeschakeld en Zuid-Libanon teruggegeven aan de kiezer. Zodra Hamas niet meer gaat over voedselvoorziening, ontstaat er een kans voor eerlijke verkiezingen, veiligheid en vrede. Na 46 jaar proxy-oorlogen vanuit Iran, geeft een nieuw regime nieuwe kansen.

We zien in korte tijd dictators en vele terroristen het veld ruimen, dat geeft hoop. Assad (22 miljard), Khamenei (95 miljard), de drie van Hamas (11 miljard) en Nasrallah (250 miljoen) laten zien hoe winstgevend terreur is. Laat angst en geweld niet lonen en zoek uit waar het biljoen van Poetin en zijn vrienden is. Dit geld wordt ingezet om vanuit Nederland aanslagen te organiseren.

Onze pacifistische partij beter bekend van een naakte dame voor een koe verdween ooit in GroenLinks. GroenLinks vormde samen met de PvdA een setje groene socialisten. Het is ongekend hoe hard deze “socialisten” mee rennen met het streng islamitische, terroristische grootkapitaal. Ze zijn blind voor recente rapporten van Amnesty over Hamas, Hezbollah of Ayatollahs.

Ze herkennen zich niet als antisemiet, maar dat is wel het ongewenste effect van hun ondoordachte beleid rond wapenleveringen, migratie en integratie. Je kan niet meer als homo door Amsterdam, je kan niet meer als politie door Hoog Catharijne en 72 procent van de vrouwen heeft last van straatintimidatie. Moskeeën en kerken zijn open, een synagoge kom je zonder afspraak niet meer in.

Egypte, Libanon, Jordanië sloten al vrede. Naast Eilat komt strak aan de grens in Jordanië een vakantieparadijs. Die toekomst gun ik de mensen in de Gazastrook, Westelijke Jordaanoever, Syrië, Zuid-Libanon, Iran en elders ook. Dat gaat louter zonder terroristische organisaties en dictaturen die hun eigen bevolking ontvoeren, martelen en doden, om eindeloze religieuze oorlogen te starten.

Solidariteit met een bevrijde plaatselijke bevolking is de enige weg naar vrede.