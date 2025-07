Terwijl er vorige week door de EU-top krachtdadig werd besloten nog even niks te doen met de Nederlandse voorzetten tot het bevriezen van het associatieakkoord met Israël, kiezen 25 landen, waaronder nadrukkelijk NIET Duitsland, maar waaronder nadrukkelijk WEL Nederland, een andere route. Ze roepen op tot vrede (edgy) en veroordelen tegelijkertijd het huidige door Israël gecontroleerde hulpprogramma, bekend van internet. "The suffering of civilians in Gaza has reached new depths. The Israeli government’s aid delivery model is dangerous, fuels instability and deprives Gazans of human dignity. We condemn the drip feeding of aid and the inhumane killing of civilians, including children, seeking to meet their most basic needs of water and food." Hoe de hulp dan wel georganiseerd moet worden zonder dat Hamas ervan profiteert, legt het statement dan weer niet uit, het is gewoon: "We call on the Israeli government to immediately lift restrictions on the flow of aid and to urgently enable the UN and humanitarian NGOs to do their life saving work safely and effectively." Verder staan er natuurlijk ook oproepen aan Hamas om de gijzelaars vrij te laten, want zoals we allemaal weten laten de kopstukken van Hamas zich ontzettend veel gelegen liggen aan wat Europese, Australische en Japanse ministers van ze vinden. Wat stampen we lekker hè.